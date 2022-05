Biglietti esauriti – restano solo quelli della curva neroverde – in tre ore. Erano circa le 13, infatti, quando il sito ufficiale del Sassuolo ha fatto sapere come la prevendita per Sassuolo-Milan, aperta alle 10, fosse chiusa. Troppo alta la febbre, del resto, come peraltro testimoniato oltre che dalle centinaia di migliaia di utenti che hanno provato, qualcuno riuscendo, altri no, a procurarsi il tagliando online, anche dalle lunghe code formatesi all’esterno dei punti vendita e del Sassuolo Store di piazza Garibaldi. Di fronte al quale qualcuno ha anche passato la notte, inattesa dell’apertura del locale.



