Giovedì 19 maggio ore 18.00, presso il Centro Loris Malaguzzi, il Rotary Club Reggio Emilia insieme al Club Digitale e all’UCID – Unione cristiana imprenditori dirigenti invita la cittadinanza al convegno “L’opportunità digitale e Reggio Emilia”. Un appuntamento interessante per comprendere meglio il presente e il futuro della rivoluzione digitale che stiamo vivendo, grazie a un ricco panel di relatori.

Dopo i saluti dei presidenti Maurizio Zamboni (Rotary RE), Andrea Storchi (Club Digitale), Vincenzo Morlini (UCID), Nereo Sciutto, ceo e co-founder di Webranking, farà luce su cosa sia oggi la rivoluzione ditigale e come questa impatti su persone e imprese. Agostino Vertucci, ceo e co-founder di Errevi system, farà un focus sui cambiamenti derivanti dalla trasformazione digitale in azienda. Sarà presente Rita Cucchiara, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore, punto di riferimento della ricerca alla base delle rivoluzioni digitali, che ci descriverà le opportunità per l’Italia e il territorio.

Fabio Storchi, presidente Unindustria Reggio Emilia, si concentrerà sul progetto di Reggio Emilia città digitale, seguito dalla relazione conclusiva di Luca Torri, AD STU Reggiane, sul Parco Innovazione.

Modera l’evento Isabella Bovero, Marketing Manager Blulink e ex presidente Club digitale.