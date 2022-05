Come si fa impresa? E’ questo il titolo di un incontro di formazione rivolto ai giovani che avrà come relatore Sergio Manini e che si svolgerà in modalità on-line, mercoledì 18 maggio, dalle ore 18 alle 19.30. L’iniziativa è organizzata da Il Posto Giusto – Informagiovani Unione colline matildiche.

Per iscriversi è necessario prenotarsi a QUESTO LINK: https://www.coopaccento.it/sportello-informagiovani-infolavoro-unione-colline-matildiche/

Durante l’incontro ci sarà un excursus sulla situazione economica nazionale attuale e sul tessuto socio-economico del nostro territorio (in particolare quello dell’Unione Colline Matildiche). Poi si passeranno ad analizzare le “richieste” della burocrazia: idea, progetto, piano operativo, denaro necessario. Infine si valuteranno le possibilità di aiuto a disposizione dei giovani imprenditori.

Sergio Manini si è occupato di sviluppo commerciale in ambito bancario nel territorio reggiano come esperto nella concessione di credito. Attualmente si dedica alla formazione trattando argomenti inerenti al commercio estero e ai rapporti banca-impresa. Nel triennio 2009/2011 ha ricoperto la carica di presidente regionale dell’AIF, associazione italiana formatori. Ha all’attivo diverse pubblicazioni, la più recente “Forme di finanziamento alternative al sistema bancario, Scopri come trovare i capitali che ti servono” Dario Flaccovio Editore, marzo 2021.