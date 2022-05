Il Sassuolo Femminile rinnova il proprio impegno in prima linea nella lotta contro il cancro. Lo fa con una nuova iniziativa a sostegno di “Atleti al tuo fianco”, progetto di sensibilizzazione oncologica patrocinato da Arenbì Onlus e fondato dal dottor Alberto Tagliapietra, al quale l’attaccante Claudia Ferrato ha scelto di donare la propria maglia da gara e il completo d’allenamento di questa stagione.

Un gesto che rafforza il legame già molto solido che unisce da anni il progetto e la

società neroverde, molto sensibile al tema della battaglia contro i tumori e consapevole dell’efficacia della metafora sportiva nel sostegno a chi lotta, uno dei capisaldi del messaggio che “Atleti al tuo fianco” vuole trasmettere. Il materiale messo a disposizione dalla centravanti sarà all’asta fino a questa sera (questo il link per parteciparvi: https://bit.ly/2ws0qp7), e il ricavato verrà devoluto ad “Amici per la Vita”, associazione operante nel sassolese che si occupa di fornire supporto a pazienti oncologici o affetti da malattie neuromuscolari in fasi avanzate mediante l’attività dei propri volontari, e con il supporto di psicoterapeuti e fisioterapisti. Nel calcio, come nella vita, unire le forze può fare la differenza anche contro il più temibile dei nemici: un messaggio che questa donazione recapita in modo forte e chiaro. Per conoscere le altre iniziative di “Atleti al tuo fianco”, oltre alle testimonianze di tutti i campioni dello sport che hanno scelto di aderire alla causa, l’invito è quello di consultare i profili social del progetto.