Giovedì 19 maggio alle 21:00 la band Mnozil Brass suonerà live al Teatro Celebrazioni di Bologna per festeggiare i suoi 30 anni di attività e successi.

“Suoniamo per tutta la gente, affrontiamo ogni sfida; per noi non c’è nessuna nota troppo acuta o labbro troppo caldo e nessuna musica inferiore”, così si presentano i Mnozil Brass, la funambolica brass band austriaca, acclamata e amata in tutto il mondo per il suo originale e inconfondibile mix fra comicità e straordinario virtuosismo musicale che spazia tra la musica classica, il folk e il pop contemporaneo. Il concerto al Teatro Celebrazioni è inserito nel tour Gold – The Best Of pensato per festeggiare i 30 anni di attività e di successi del funambolico ensemble di ottoni che suonerà dal vivo tutte le hit e le gag più irriverenti.

Biglietti da 33,35 € a 57,50 €. I biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti Vivaticket e Ticketone.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it). Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.