Giovedì 19 maggio 2022 dalle 15 alle 18,30, presso l’Istituto Alcide Cervi, in occasione della

Giornata Internazionale dei Musei 2022, si terrà l’incontro “Il racconto della Resistenza tra

storie e musei”. Il dibattito, al quale parteciperanno alcuni tra i principali esperti sul tema

della narrazione storica e museale della Resistenza, sarà un’occasione di confronto aperta a

tutti gli studiosi, agli studenti e a tutti gli interessati, che potranno visitare il nuovo Museo di Casa Cervi, inaugurato il 28 dicembre scorso. L’appuntamento sarà visibile anche online, su Zoom (link: https://us02web.zoom.us/j/84510081859) e sul canale YouTube dell’Istituto.

«In occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2022 – spiega Mirco Carrattieri, storico e membro del Comitato Scientifico dell’Istituto – ci confronteremo con alcuni membri del gruppo di lavoro per il futuro Museo Nazionale della Resistenza di Milano, con i

rappresentanti della rete nazionale Paesaggi della Memoria e con quelli della rete europea

ResNet, per inserire l’esperienza del Cervi in un contesto più ampio, che evidenzi l’importanza della Resistenza nell’Europa del XXI secolo e le specificità proprie del linguaggio museale.

Invitiamo tutti a cogliere questa preziosa occasione per discutere insieme le sfide e le

problematiche legate a una narrazione museale della Resistenza insieme rigorosa e

avvincente».

IL PROGRAMMA – L’incontro inizia alle ore 15, con i saluti istituzionali. Intervengono:

Albertina Soliani (Presidente dell’Istituto Alcide Cervi), Daniele Ravenna (Consigliere,

Ministero della Cultura), Francesca Furst (Segretario regionale, MIC Lombardia), Mauro

Felicori (Assessore alla cultura e paesaggio regione Emilia-Romagna), Antonella Incerti

(membro della Camera dei deputati) e Elisabetta Farioli (Membro del consiglio, ICOM

Emilia-Romagna).

Alle 15,30 iniziano gli interventi, coordinati da Mirco Carrattieri, membro del Comitato

Scientifico Istituto Alcide Cervi. Intervengono: Paola Varesi (Responsabile Museo, Istituto

Alcide Cervi), Paola Boccalatte (Museologa e progettista del nuovo Museo Cervi), Claudio

Silingardi (Vice-presidente, Istituto Storico di Modena), Daniele Borioli (Presidente, Paesaggi della Memoria), Paolo Pezzino (Presidente, Istituto Nazionale Ferruccio Parri), Daniele Jalla (Consulente del Mic per il progetto museale del Museo Nazionale della Resistenza), Philip Cooke (Professore di Storia e Cultura Italiana, Università di Strathclyde e Segretario Asmi).

A partire dalle 17,30 inizierà il dibattito, aperto a tutti i partecipanti in presenza e online.