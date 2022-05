Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Cotignola, in entrata in entrambe le direzioni, verso Ravenna e in direzione della A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo, sulla stessa Diramazione per Ravenna, o la stazione di Faenza, sulla A14 Bologna-Taranto;

-sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene sia dalla A14 sia da Ravenna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare:

in entrata: Faenza sulla A14;

in uscita: Cotignola sulla Diramazione per Ravenna;

-dalle 21:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A14 Bologna-Taranto e in direzione di Ravenna e in uscita per chi proviene dalla A14.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini o di Lugo-Cotignola.

Per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 maggio, sarà chiuso lo svincolo “Quadrifoglio” della Diramazione per Ravenna, al km 29+800, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Romea nord, Viale Mattei, Via Fosso Dimiglio, Via Naviglio, Via Fuschini, SS16 adriatica, SS67 Tosco romagnola e Via Ravegnana.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, previste in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 maggio sarà chiuso, per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli, lo svincolo che dalla Tangenziale immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro, uscire allo svincolo 7 bis “SS64 Ferrarese” e rientrare dallo stesso sulla carreggiata opposta, verso Casalecchio e immettersi sulla A13 Bologna-Padova.

Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) e sul Ramo di allacciamento SS9 Via Emilia/Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, saranno adottati, in orario notturno, i seguenti provvedimenti di chiusura:

-DALLE 22.00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 19 MAGGIO:

-sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) sarà chiuso, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, lo svincolo di immissione sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio.

In alternativa si consiglia di raggiungere la Tangenziale di Bologna utilizzando lo svincolo di San Giovanni in Persiceto;

-sul Ramo di allacciamento SS9 Via Emilia/Tangenziale di Bologna, sarà chiuso, per chi proviene da Modena, il ramo di allacciamento che dalla SS9 Via Emilia immette all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’entrata situata sulla Via Emilia in carreggiata opposta.

Si precisa che le suddette chiusure saranno effettuate nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 maggio, in modalità alternata.

DALLE 22:00 DI GIOVEDì 19 ALLE 6:00 DI VENERDì 20 MAGGIO:

-sul Ramo di allacciamento SS9 Via Emilia/Tangenziale di Bologna, sarà chiuso, per chi proviene da Modena, lo svincolo che dalla SS9 Via Emilia immette alla stazione di Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo della SS9 Via Emilia situato nella carreggiata opposta.