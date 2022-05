Caffè e tazzina: un binomio centrale nella cultura italiana. Come valorizzare al meglio il prodotto coinvolgendo il cliente in una esperienza sensoriale che vada oltre il semplice gusto di un gesto quotidiano spesso veloce e affrettato? Martedì 17 maggio Lapam propone una masterclass che coniuga teoria e pratica per scoprire come realizzare l’espresso e il cappuccino perfetto alle ore 17 presso i locali di Fluid Lab Academy, realtà leader nella formazione di baristi e bartender, in viale Virgilio 56/E a Modena.

La storia del caffè si intreccia alla leggenda: si narra che un pastore di capre etiope lo scoprì accidentalmente nel IX secolo d.C. vedendo che una sera i suoi animali, avendo ingerito le bacche rosse della pianta, non rientravano all’ovile ed erano iperattivi. Si sarebbe quindi recato al monastero vicino con tali frutti per chiedere spiegazioni e da allora in poi i monaci avrebbero approfittato dell’effetto energetico di un decotto a base di caffè per proseguire le loro orazioni nelle ore notturne. Questo è solo un piccolo cenno tra storia e leggenda, ma tutti sappiamo quanto sia importante a livello economico e culturale il caffè per il nostro territorio.

L’evento sarà un viaggio tra teoria e pratica grazie agli interventi di numerosi relatori esperti in materia. Federico Bobbio, coffee expert, approfondirà le origini e le tecniche di coltivazione del caffè, Simone Previati, tecnico esperto in profilazione ed attrezzature per la lavorazione dei chicchi, spiegherà i migliori metodi di tostatura ed estrazione dell’espresso, mentre Stefano Cevenini, formatore e world coffee champion, illustrerà come il cappuccino può diventare arte con disegni e composizioni particolari.

L’evento avrà una durata di circa tre ore per consentire a tutti i partecipanti di mettere in pratica i consigli illustrati dagli esperti. Per ulteriori informazioni e iscrizioni www.lapam.eu.