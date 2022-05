L’Amministrazione comunale ricorda che chi è iscritto all’Albo degli scrutatori ha tempo fino alle ore 10:00 di lunedì 16 maggio per segnalare la propria disponibilità a prestare servizio in occasione dei referendum abrogativi fissati il 12 giugno.

Poi la Commissione Elettorale valuterà le disponibilità pervenute per la nomina effettiva quale componente dei seggi elettorali nel Comune di Carpi.

Fra gli iscritti che si renderanno disponibili, sarà data precedenza a chi si trova in una condizione di disagio (mancanza di lavoro o di assenza di reddito. ).

Coloro che saranno nominati scrutatori riceveranno apposita notifica a domicilio.



