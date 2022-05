Questa sera in via S.Anna a Modena verso le 20.30 un principio d’incendio ha interessato il motore di un bus. Le fiamme dopo un primo intervento del personale ditta trasporto urbano sono state poi estinte da una squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto. Non sono segnalati feriti.



