Verranno attraversati i territori di Rovereto e Carpi, e saranno previste pertanto alcune modifiche alla viabilita’ per facilitare il passaggio dei corridori.

Questo il percorso: S.P. 468 (da località Ponte Motta di Cavezzo), vie Roosevelt, Lago di Bracciano, Cavalieri di Vittorio Veneto (sottopasso), Pezzana, Manzoni, Giovanni XXIII, Guastalla, viale dell’Industria, strada statale 468 per Correggio.

Tali vie, e loro laterali, saranno interessate da chiusure e modifiche viabili che l’organizzazione del Giro stima fra le 13:30 circa e le 17:00 circa.

Per quanto riguarda il traffico dei mezzi pubblici, soprattutto in riferimento agli studenti, sono state comunicate a SETA tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio. Eventuali cambiamenti o modifiche che l’Azienda riterrà necessario mettere in atto saranno comunicate dall’azienda stessa.

Consulta il sito di SETA https://www.setaweb.it

Consulta il sito comunale nei prossimi giorni per tutti gli aggiornamenti: https://www.comune.novi.mo.it.