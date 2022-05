Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accogliendo l’invito del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sarà in Emilia venerdì 20 maggio, a dieci anni dalla prima terribile scossa di terremoto che, insieme alle successive, nel maggio 2012 portarono devastazione, morti e feriti.

Dopo la prima visita nelle zone del cratere sismico, nel 2017, il Capo dello Stato sarà prima a Medolla poi a Finale Emilia, epicentro il 20 maggio 2012, luoghi fortemente colpiti dal terremoto ma anche simbolo della ricostruzione e della rinascita.

Al decennale, al significato e al valore del percorso della ricostruzione, agli eventi e alle iniziative della Regione Emilia-Romagna – logo e sito web dedicati; il racconto di quanto fatto e della trasformazione di un territorio, in versione web e in un volume; un video; un podcast, con le testimonianze e ricordi, fra gli altri, del rocker Ligabue, di Beppe Carletti e di Franco Gabrielli, oggi sottosegretario di Stato, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica e nel 2012 capo della Protezione civile – sarà dedicata la conferenza stampa del presidente della Regione e Commissario delegato alla ricostruzione, Stefano Bonaccini, che si terrà in Regione, a Bologna, giovedì 19 maggio alle ore 12.30. Seguirà, nei prossimi giorni, invito stampa con le modalità di partecipazione.

La visita del Presidente della Repubblica in Emilia

Il Presidente arriverà alle ore 11 a Medolla (Mo), dove all’interno del Teatro Facchini si svolgerà la Cerimonia ufficiale per il X° anniversario del sisma.

Davanti ai rappresentanti delle istituzioni e agli invitati, il presidente Mattarella prenderà la parola dopo i saluti del sindaco e presidente della Unione dei Comuni modenesi Area Nord, Alberto Calciolari, dell’ex Commissario alla ricostruzione, Vasco Errani, del capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e del presidente della Regione, Bonaccini.

Al termine, il Capo dello Stato raggiungerà verso le ore 12 Finale Emilia (Mo), dove inaugurerà la ‘Stazione Rulli Frulli’, sede del gruppo musicale emiliano simbolo di resilienza e inclusione sociale, ricavata dalla riqualificazione della locale ex autostazione danneggiata dal terremoto.

Alla cerimonia interverranno Federico AIberghini, direttore della banda Rulli Frulli e responsabile della ‘Stazione’, il sindaco di Finale, Emilia Claudio Poletti, e il presidente Bonaccini.

A Medolla, all’esterno del Teatro Facchini l’evento potrà essere seguito su due maxischermi allestiti sotto altrettante tensostrutture.