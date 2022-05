La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì 16 maggio, sulla Sp 9 delle Forbici in comune di Villa Minozzo, si viaggerà a senso unico alternato e con limite di velocità a 30 km/h sul ponte sul Secchiola in località Gora. I provvedimenti si sono resi necessari per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di consolidamento della spalla del ponte in seguito a un movimento franoso.

Sempre lunedì, dalle 8.30 alle 18.30, senso unico alternato e limite di velocità a 30 km/h anche sulla Sp 72 Codemondo-Bibbiano – per un tratto di circa 20 metri all’altezza di via Sottili 2, in comune di Reggio Emilia. In questo caso i provvedimenti sono dovuti ad operazioni si abbattimento di alcune piante e potrebbe protrarsi anche alla giornata di martedì.