Cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito nel corso della giornata. Nuvolosità medio-alta, in aumento da ovest dalle ore serali. Temperature minime pressoché stazionarie, con valori attorno a 16 gradi; massime senza variazioni significative, con valori compresi tra i 23/27 gradi della costa e della Romagna e i 28/29 gradi delle pianure emiliane. Venti deboli, in prevalenza meridionali. Mare poco mosso.

(Arpae)