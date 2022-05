Si è conclusa martedì 10 maggio l’edizione 2022 del “Memorial Sauro Messori”, torneo della Federazione Italiana Tennis organizzato da ASD Sportissima sui campi del comune di Scandiano.

Il vincitore del tabellone maschile, riservato ai tennisti fino alla terza categoria FIT, è stato Matteo Muci, tesserato per il CT San Martino Sport, diciottenne brillante, dal tennis solido e preciso, che ha piegato solo al terzo set il più esperto Alberto Bedogni, tennista del CT Reggio dal dritto potente, già in passato tennista della seconda categoria FIT. 4/6 6/1 6/3 il punteggio finale per il giovane Muci.

Parallelamente si è disputata la finale del torneo femminile, riservato alle tenniste di quarta categoria nella classifica FIT, vinto dalla brillante Alessia Massimiliano del CT Terre Matildiche che ha superato al super tie-break (una sorta di terzo set abbreviato) la forte tennista del CT Reggio Silvia Cairoli, con il punteggio di 5/7 6/2 10/4.

E’ stata un’edizione dall’elevato tasso tecnico, in cui si sono distinti giovani brillanti come Giulio Bonfatti della ASD Carpi Sport, protagonista della bellissima semifinale persa con Bedogni sul filo di lana e che ha visto la partecipazione di 150 tra tennisti e tenniste, sotto la gestione attenta del giudice arbitro Silvia Gozzi e del Maestro di ASD Sportissima Vittorio Zanni.

Tra gli scandianesi si è distinto Lorenzo Ferrari, autore di una partita lunga ed emozionante contro Massimo Pisi negli ottavi di finale, conclusasi solo al tie-break del terzo set, a testimoniare la crescita costante del livello tecnico del tennis scandianese.

Il “Memorial Sauro Messori” è un appuntamento tradizionale del tennis reggiano primaverile: annullato nel 2020 a causa del covid e in versione ridotta nel 2021, quest’anno è ripartito potenziato, comprendendo anche i tennisti di terza categoria FIT per la prima volta.

(Nella foto, il vincitore del torneo maschile Matteo Muci)