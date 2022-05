Si terrà interamente on line, venerdì 13 e sabato 14 maggio, in italiano e in inglese, la quattordicesima edizione di “Sentieri possibili”, il convegno internazionale per l’innovazione e la ricerca nei servizi per i bambini e le bambine della fascia di età 0-6 anni, organizzato da Bambini srl, punto di riferimento internazionale per il sistema di educazione e di istruzione preadolescenziale, in collaborazione con l’Area socio-educativa di Coopselios, cooperativa tra le più importanti in Italia nel settore dell’educazione per la prima infanzia.

Problem solving, comunicazione e relazionalità, sensibilità ed empatia ambientale sono i focus di questa edizione su cui sono chiamati a confrontarsi ospiti nazionali e internazionali, i quali condivideranno le migliori ricerche ed esperienze innovative per costruire insieme nuovi percorsi educativi.

Sabrina Bonaccini, direttore dell’Area tecnica socio-educativa di Coopselios, venerdì 13 maggio alle ore 17 aprirà la due giorni di lavori con la relazione introduttiva “Dalla terra alla luna: coltivare competenze per il futuro”, a cui seguirà l’intervento “Competenze trasversali: sono importanti per i professionisti 0-6?” di Susanna Mantovani. Professore onorario di Pedagogia generale e sociale presso l’Università di Milano Bicocca, Mantovani spiega “Le normative in materia d’istruzione stanno orientando la scuola e le principali agenzie educative allo sviluppo delle competenze non cognitive, cioè quelle abilità che portano l’individuo a sviluppare comportamenti positivi per adattarsi efficacemente alle sfide quotidiane”.

Il tema del problem solving sarà introdotto dalla pedagogista Roberta Prandi e da Giorgio Camuffo, professore ordinario di comunicazione visiva presso la Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano, i quali, insieme all’atelierista Mirta Tagliati e alla pedagogista Ana Julia Rodriguez, spiegheranno l’importanza per i bambini e le bambine di imparare ad affrontare e a gestire le situazioni inaspettate fin dalla scuola dell’Infanzia: “In un mondo che tende all’omologazione, in cui le informazioni viaggiano rapidamente e riempiono ogni minuto diversi canali di comunicazione è nostro dovere allenare ed allenarci ad una lettura critica della realtà” sottolinea Roberta Prandi.

Le esperienze di comunicazione e relazionalità al nido e alla scuola dell’infanzia tra adulti e bambini saranno illustrate da Ada Cigala, psicologa e professore associato in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università di Parma, e dalle pedagogiste Mariaelena Bega e Alessandra Caprari che evidenziano: “i nidi e le scuole dell’infanzia, per i bambini e per le famiglie, sono contesti sociali e di collettività, spazi di vita in cui costruire significati e valori comuni da sviluppare attraverso buone relazioni tra i bambini e tra gli adulti”.

Il tema relativo a sensibilità ed empatia ambientale sarà approfondito da Danilo Casertano, co-fondatore dell’Asilo nel Bosco, dalla pedagogista Federica Marani e dall’educatrice Vania Tagliavini, i quali spiegheranno come promuovere e coltivare una nuova coscienza ecologica nei bambini e rendere l’educazione green complementare nella didattica quotidiana “per orientare le generazioni future verso un approccio ecosostenibile agli stili di vita, di consumo e della natura, in grado di coniugare il benessere umano con la sostenibilità ambientale”.

L’intervento della sociologa Chiara Saraceno, co-coordinatrice dell’Alleanza per l’infanzia, dal titolo “L’importanza cruciale delle esperienze educative precoci”, concluderà alle ore 20 la seduta plenaria della prima giornata di lavori.

Nella giornata di sabato 14 maggio saranno formati gruppi di approfondimento e, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, verranno presentati i principali progetti innovativi, relativi ai temi proposti dal convegno, selezionati dalla precedente Call for project.

Alla quattordicesima edizione del convegno internazionale “Sentieri possibili” si sono già iscritti più di 400 partecipanti. Il costo di partecipazione alle due giornate è di 37,00 euro.

Programma e iscrizioni all’iniziativa al seguente link: https://www.sentieripossibili.eu/programma-e-iscrizione-program-and-registration

Per informazioni scrivere a info@sentieripossibili.eu