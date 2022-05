“Nessun obbligo ma tanto divertimento”. E’ questa una delle mission del festival, che vuole essere prima di tutto un evento dedicato alla felicità dei cani e dei loro proprietari. Organizzato e promosso da Livisto, player giovane sul fronte Pet che ha deciso di regalare un pomeriggio di eventi al Parco Ferrari

Cosa c’è di più bello che poter passare del tempo con l’amico fidato a quattro zampe? Un giretto al parco, una passeggiata rilassante, magari incontrando altri cani e divertendosi. Tutto questo diventa realtà domenica 15 maggio al Parco Ferrari presso il Chiosco Orange 182 (entrata da Strada San Faustino 182) con Zampa Fest. Anzi, anche di più. E’ infatti ricco il programma dell’evento che vuole essere un momento conviviale e di socialità. Zampa Fest si rivolge a chi desidera passare una giornata speciale con i propri cani, in pieno relax, divertendosi e partecipando alle varie iniziative in programma.

L’ingresso è gratuito e, per chi volesse partecipare alla sfilata, è possibile iscriversi su zampafest.deltatic.it o direttamente il giorno dell’evento.

“Zampa Fest – spiega Sara Lugli, Marketing Manager Italia di Livisto – è nato con l’obiettivo di dedicare una giornata di attività ai cani in primis e ai loro padroni come …accompagnatori! La prima data sarà quella di Modena ma auspichiamo che l’evento possa diventare un format spendibile in tutta Italia, al fine di proporre una serie di attività divertenti e “contagiose” guidate da esperti dog trainer. Si tratta proprio di una festa con diverse postazioni dove fare sfilate o mobility o ballare, e altri momenti che arricchiranno la relazione cane-padrone. In tutto questo Livisto ci mette “il cuore”, il suo entusiasmo, la sua competenza. Stando realmente vicino al proprio target consumer, non solo con prodotti di qualità”.

Le attività in programma

Durante la giornata sarà possibile partecipare alle tante attività pensate appositamente per il cane e il suo proprietario, per stare insieme e divertirsi. Come ogni evento pensato per i cani, non può mancare la sfilata, dove ogni cane, accompagnato dal suo “umano”, potrà prendervi parte e guadagnarsi l’applauso del pubblico mentre passeggia sulla passerella. Dopo la sfilata divertimento assicurato con la Dog Dance: ​​in un’area dedicata del parco che ospita lo Zampa Fest, 3 dog dancers esperti con i loro cani faranno eseguire ai cani esercizi e figure a tempo di musica. Per rafforzare il rapporto umano-cane ci si può cimentare con la mobility dog, una disciplina non agonistica costituita da ostacoli, divertente per l’animale e per il proprietario. Sempre per rafforzare e mantenere il rapporto umano-cane, Zampa Fest propone anche vari percorsi educativi personalizzati e comandi di base per rafforzare la relationship, che permettono al cane di vivere esperienze di crescita con il proprio proprietario.

Vivere momenti di relax e festa: lo Zamperitivo

Novità assoluta dello Zampa Fest è il momento conviviale, che non deve assolutamente mancare quando si parla di cani e della loro relazione con il proprio “umano”. Proprio per questo Livisto ha voluto organizzare all’interno dell’evento, una zona relax, nei pressi del bar, con tutti i comfort. Un’area appartata, circondati dal verde del Parco Ferrari dove poter gustare anche un particolare e gustoso aperitivo, per gli amici a quattro zampe e il loro proprietario.

Livisto, azienda leader vicina al benessere degli animali domestici

Zampa Fest, ideata e promossa da Livisto, azienda farmaceutica veterinaria che si prende cura degli animali domestici con un’ampia gamma di prodotti, sicuri ed efficaci, per il benessere e la loro salute.

“Cerchiamo di portare avanti nostro ogni giorno il messaggio che diamo al mercato: “Along with you”. Per noi di Livisto, “insieme a te” significa in primis – in quanto azienda che deve competere su mercati molto competitivi – offrire al consumatore prodotti di qualità, sicuri, efficaci, figli di un expertise pluridecennale e di un raggio d’azione da vera multinazionale e a un prezzo congruo. Ma significa anche – prosegue Sara Lugli, Marketing Manager Italia di Livisto – ragionare strategicamente e agire da brand moderno che sa proporre esperienze di marca che vadano oltre il prodotto”.