A maggio del 2014 era stato denunciato per un furto in abitazione messo a segno a Correggio. Per questo motivo, la settimana scorsa, l’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione, dovendo scontare una pena di 8 mesi di reclusione, che ha trasmesso per l’esecuzione ai Carabinieri della Stazione di Correggio.

Ieri sera gli uomini dell’Arma hanno rintracciato l’uomo e lo hanno accompagnato in caserma per le formalità di rito. Dopo la notifica della misura restrittiva è stato associato alla Casa Circondariale di Reggio Emilia ove dovrà scontare la pena.