Sarebbe di Giuseppe Pedrazzini, l’anziano 78enne scomparso da Toano in località Cerrè Marabino dove viveva e del quale non si avevano più notizie oramai da mesi, il cadavere trovato all’interno di un pozzo a Toano. La salma è stata recuperata stamane intorno alle 7:30 dai vigili del fuoco di Castelnovo Monti e della centrale di Reggio, dopo un articolato lavoro preparatorio nella notte.

La scomparsa dell’anziano era stata segnalata ai carabinieri da alcuni amici che, non riuscendo a mettersi in contatto con l’uomo, avevano contattato i familiari. Questi, nonostante l’allontanamento da mesi, non ne avrebbero mai denunciata la sparizione. Sono quindi scattate le ricerche anche con l’ausilio di unità cinofile dei Carabinieri e altro personale, sino al rinvenimento di un cadavere all’interno del pozzo a Toano.