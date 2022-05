Dal 14 al 29 maggio 2022 si terrà la prima edizione del “(piccolo) Festival della Divulgazione”, con un ricco programma dislocato principalmente nel Comune di San Giorgio di Piano, ma con tanti appuntamenti anche negli altri Comuni dell’Unione Reno Galliera.

Roberto Mercadini, Beatrice Mautino, Guido Barbujani, Simona Vinci, Francesco Filippi, Ruggero Rollini, sono solo alcuni dei divulgatori che interverranno nel corso di due settimane dedicate alla divulgazione della conoscenza nei campi della scienza, della storia, della letteratura, dell’informazione e di molti altri ambiti del sapere umano.

Si parte sabato 14 maggio, presso l’oratorio di San Giuseppe a San Giorgio di Piano con la conferenza “Chi sono gli Europei” di Guido Barbujani e si chiude domenica 29 maggio in piazza a San Giorgio, con Roberto Mercadini e la sua lezione/spettacolo “Little Boy”, in un percorso di dieci appuntamenti che saranno accompagnati da laboratori gratuiti nelle scuole e in Biblioteca.

Il filo conduttore è lo strumento della divulgazione, la condivisione della conoscenza attraverso abili oratori dotati di competenze ma anche di grande capacità comunicativa. Un modello che si sta ampiamente diffondendo in rete e che trova sempre più pubblico propenso, anche dal vivo, ad approfondire temi di interesse e ascoltare la piacevole narrazione di chi dedica la propria vita allo studio e alla divulgazione.

Per maggiori informazioni: festivaldivulgazione.com