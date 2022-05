Sono passati 40 anni, come recita il titolo di uno degli appuntamenti, sulle ali del vento, ma la memoria del ‘canadese volante’ in tutti i tifosi e gli appassionati di motori è forte e più radicata che mai. Il mito di Gilles Villeneuve non muore e il ricordo della sua scomparsa, avvenuta l’8 maggio del 1982, riempie ancora tutti di emozione.

È stato un protagonista assoluto dell’automobilismo di tutti i tempi, senza aver mai vinto un

campionato mondiale ma solo grazie al suo coraggio e al suo stile di guida tutto cuore, istinto e talento. I Comuni di Maranello e Nonantola, grazie al contributo della Fondazione di Modena e al sostegno del Comune di Modena, promuovono un grande ciclo di eventi intitolato “OMAGGIO A GILLES VILLENEUVE, ICONA SENZA TEMPO”, che per oltre due mesi proporrà una serie di appuntamenti dedicati al pilota soprannominato ‘l’aviatore’. Incontri con testimoni dell’epoca, mostre, presentazioni di filmati e di libri, menu a tema, performance artistiche e altre sorprese che non mancheranno di stupire ed emozionare i visitatori e i turisti che si recheranno nei due territori coinvolti nei mesi di maggio, giugno e luglio.

“Io e Gilles”, “La mia arte per Gilles”, “Gilles Villeneuve, immagini di una vita”, “Gilles Villeneuve, 40 anni sulle ali del vento”, “Gilles Villeneuve: oltre il limite”, “Un murales per Gilles”, “A tavola con Gilles (e gli altri), “Gilles Villeneuve: l’uomo, il pilota e la sua leggenda” sono solo alcuni dei titoli dei tanti appuntamenti che costituiscono questo grande omaggio al pilota entrato nel mito.

Un progetto curato da Vision Up che offre un ricco calendario di eventi rivolto a tifosi ferraristi e non solo, appassionati e semplici curiosi affascinati dalla figura e dalle imprese di questo pilota ormai leggendario.

A Nonantola gli appuntamenti inizieranno sabato 14 maggio con l’apertura della mostra “Gilles 40, sulle ali del vento”, presso il Museo Cantina Giacobazzi/Gavioli: una emozionante esposizione di auto, cimeli, immagini ed emozioni della carriera e della vita del pilota. Nella stessa giornata i ristoranti nonantolani aderenti offriranno menu a tema “A tavola con Gilles (e gli altri)” e la sera, al teatro Troisi, Luca Dal Monte e Umberto Zapelloni presenteranno il libro “Gilles Villeneuve.

“L’uomo, il pilota e la sua leggenda” con il giornalista Pierluigi Senatore e, ospite d’onore, Jonathan Giacobazzi, Executive Race Manager di Scuderia Ferrari. Questa ed altre iniziative nella città dell’Abbazia saranno proposte in collaborazione con la Pro Loco Nonantola.

Tra i molti appuntamenti da segnalare in modo particolare il talk show “Io e Gilles…ricordi e

testimonianze di chi lo conosceva bene”, in programma al Teatro Troisi martedì 31 maggio alle 20,30, nel corso del quale il giornalista di Autosprint Mario Donnini dialogherà con testimoni e protagonisti che hanno frequentato Villeneuve o hanno lavorato con lui, tra i quali l’ing. Mauro Forghieri, il pilota Bruno Giacomelli, il costruttore Giancarlo Minardi, Brenda Vernor, Renata Nosetto, Antonio Giacobazzi, Pietro Corradini e altri meccanici, oltre allo chef Montanini/Pasticcino.

Da ricordare ancora la serata di sabato 14 maggio, alle 20,30, quando Luca Dal Monte e Umberto Zapelloni, autori del volume “Gilles Villeneuve. L’uomo, il pilota e la sua leggenda”, risponderanno alle domande di Pierluigi Senatore con la partecipazione dell’ospite speciale Jonathan Giacobazzi, Executive Race Manager di Scuderia Ferrari.

Non mancherà di attirare l’attenzione (e il gradimento) di turisti e visitatori, l’iniziativa “A tavola con Gilles (e gli altri) grazie alla quale, in collaborazione con la Pro loco Nonantola, dodici ristoranti nonantolani proporranno ai propri clienti speciali Menu a tema basati sui piatti preferiti dagli assi del volante. Sempre in collaborazione con al locale Pro loco, da ricordare la mostra “Correndo nel tempo”, nella quale l’artista Gennaro Graziano esporrà le sue originali opere dedicate alle antiche corse automobilistiche.

Per informazioni più dettagliate sugli eventi in programma è possibile consultare i siti comunali www.comune.maranello.mo.it -www.comune.nonantola.mo.it o la pagina FB: Gilles Villeneuve 40