Questa notte intorno alle 3:00, ignoti hanno perpetrato un furto all’interno di un negozio di bici in viale Dante Alighieri a Castelnovo Sotto. I carabinieri della locale stazione giunti sul posto hanno accertato che i ladri, utilizzando un furgone a bordo del quale si sono dileguati, dopo aver sfondato la porta d’ingresso a vetrata sono entrati nell’esercizio asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, 5 mountain bike.

Tra compimento del furto e refurtiva sottratta il danno, ammontante ad alcune decine di migliaia di euro, è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri competenti per territorio e che hanno curato il primo intervento, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.