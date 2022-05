Questa notte poco dopo le 3.00, ignoti ladri, dopo aver forzato la porta laterale d’ingresso della filiale della Emilbanca di via Olimpia a Bagnolo in Piano, sono entrati nell’istituto asportando la cassaforte della postazione dei cassieri, contenente denaro in corso di quantificazione. I malviventi si sono quindi dati alla fuga con il bottino.

I carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano, arrivati sul posto hanno avviato le indagini a carico di ignoti per il reato di furto aggravato. Ieri analogo colpo era stato compiuto a Canossa ai danni di un’altra filiale della stessa banca.