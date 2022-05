I Carabinieri della Stazione di Toano, coadiuvati da quelli di Castelnovo ne’ Monti stanno effettuando indagini e ricerche a seguito della scomparsa di un 78nne del posto, di cui non si hanno più notizie da qualche tempo. La scomparsa è stata segnalata da alcuni amici che non riuscendo a mettersi in contatto con l’uomo hanno contattato i familiari i quali hanno confermato l’allontanamento da mesi.

Gli amici, a cui la risposta è apparsa subito strana, hanno informato la locale Stazione dei Carabinieri che ha immediatamente avviato le indagini.

Sul posto sono presenti unità cinofile dei Carabinieri e altro personale per avviare le prime ricerche in zona.

Gli inquirenti invitano chiunque abbia notizie dell’anziano, Giuseppe Pedrazzini (residente a Toano in località Cerrè Marabino via Martiri della Resistenza 1 3/15) o lo abbia semplicemente visto a riferirlo ai Carabinieri.