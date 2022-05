Buone notizie per i circa mille dipendenti modenesi degli organi periferici dello Stato (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici e casse privatizzate). È stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni centrali per il triennio 2019-2021. Gli effetti decorrono da oggi – martedì 10 maggio.

«Con la sottoscrizione del contratto, nonostante i vincoli di finanza pubblica e legislativi, – dichiara Rakel Wiliana Vignali, componente della segreteria Cisl Funzione pubblica Emilia Centrale – aggiorniamo gli ordinamenti professionali, offriamo possibilità di riqualificazione e carriera, creiamo nuove opportunità di valorizzazione economica anche ai lavoratori collocati nelle posizioni più elevate e definiamo una disciplina innovativa del lavoro agile e da remoto».

Il nuovo contratto prevede aumenti fino a 117 euro, che arriveranno tra maggio e giugno. Saranno pagati anche gli arretrati 2019-2021, per importi superiori in alcuni casi a 2 mila euro.

«Il confronto sociale porta i suoi frutti – aggiunge Vignali – e dobbiamo completare tutti gli obiettivi fissati nel Patto per il lavoro pubblico.

L’intento è migliorare i servizi pubblici attraverso una nuova stagione di assunzioni e valorizzazione delle competenze di chi ogni giorno è al servizio dei cittadini e delle imprese modenesi», conclude Rakel Wiliana Vignali, componente della segreteria Cisl Funzione pubblica Emilia Centrale.