Generali condizioni di cielo sereno salvo modesta nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna sui rilievi durante le ore centrali della giornata. Temperature minime pressoché stazionarie o in locale aumento con valori attorno a 12/13 gradi nei centri urbani, di qualche grado inferiori in aperta campagna. Massime in aumento con valori attorno a 26/27 gradi nelle zone interne e 23 gradi lungo la fascia costiera. Venti deboli in prevalenza meridionali, temporanei rinforzi da sud-est lungo la costa nel pomeriggio. Mare calmo al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

(Arpae)