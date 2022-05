Indagine della Squadra Mobile della Questura di Bologna, coordinata dalla Procura della Repubblica nella persona del Sostituto Procuratore dott. Stefano Dambruoso, hanno permesso di scoprire come tredici ragazze del sud America fossero state reclutate, fatte arrivare in Italia con la falsa promessa di una sistemazione lavorativa e poi sfruttate in zona Bolognina: indiziato un intero nucleo familiare. Eseguite alcune misure cautelari mentre un immobile, adibito a vera e propria casa di prostituzione, è stato sequestrato in zona Bolognina per la successiva confisca. Dall’illecita attività gli indagati avrebbero ricavato un guadagno pari a più di mezzo milione di euro.



