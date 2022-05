Ryanair, compagnia aerea n. 1 in Europa e in Italia, ha annunciato oggi (10 maggio) l’operativo più grande di sempre da Bologna, con 72 rotte, di cui 6 nuove per Agadir, Fez, Norimberga, Santiago, Stoccolma e Saragozza per l’estate 2022. Degli 11 aeromobili basati a Bologna, 3 saranno i nuovi aeromobili B737-8200 “Gamechanger”, che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% in meno di carburante e garantiscono una riduzione del 40% delle emissioni acustiche, rappresentando un investimento di oltre 1 miliardo di dollari, migliorando significativamente la connettività nazionale e internazionale dell’Emilia Romagna e supportando oltre 300 posti di lavoro nel settore dell’aviazione altamente retribuiti e oltre 4.300 posti di lavoro indiretti all’aeroporto di Bologna.

L’operativo per l’estate 2022 di Ryanair su Bologna includerà:

11 aerei basati

Investimento di 1,1 miliardi di dollari a Bologna

72 rotte in totale di cui 6 nuove verso entusiasmanti destinazioni: Agadir, Fez, Norimberga, Santiago, Stoccolma e Saragozza

Oltre 700 voli a settimana

Oltre 4.600 posti di lavoro totali (di cui oltre 300 diretti)

Ryanair opererà oltre 700 voli settimanali per l’estate 2022 (oltre 190 in più rispetto al periodo pre-pandemia) per offrire ai viaggiatori in partenza da Bologna un’ampia scelta tra le migliori destinazioni in Europa oltre a dare una necessaria spinta al turismo in Emilia-Romagna dopo due estati perse.

Affinché Ryanair possa offrire ancora ulteriore crescita e ripresa in Italia, la compagnia chiede nuovamente al governo italiano di abolire immediatamente la tassa sul turismo (addizionale comunale) sui viaggi aerei dal 2022 al 2025.

Per consentire ai nostri passeggeri in partenza da Bologna di prenotare la loro vacanza estiva al miglior prezzo possibile, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99 a tratta per viaggi fino ad ottobre, che devono essere prenotati entro giovedì 12 maggio. Dal momento che queste incredibili tariffe basse andranno rapidamente a ruba, invitiamo i clienti a collegarsi sul sito www.ryanair.com per non perdere questa occasione.

Da Bologna, il Country Manager Italy di Ryanair, Mauro Bolla, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo da record da Bologna, che offre oltre 700 voli settimanali su 72 rotte, di cui 6 nuove per Agadir, Fez, Norimberga, Santiago, Stoccolma e Saragozza. Bologna è la nostra seconda base più grande in Italia con 11 aeromobili basati, inclusi tre nuovi “Gamechanger”, che rappresentano un investimento di 1,1 miliardi di dollari e supportano oltre 300 posti di lavoro altamente retribuiti nell’aviazione all’aeroporto di Bologna.

Ryanair ora collegherà Bologna con 24 paesi, dando al turismo inbound e outbound una spinta tanto necessaria per questa tanto attesa estate. Per accelerare la ripresa del turismo, chiediamo al governo italiano di eliminare l’addizionale comunale su tutti i viaggi aerei fino al 2025, che sta danneggiando la competitività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei. L’eliminazione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo italiano e dei posti di lavoro grazie alle tariffe basse e al piano di crescita a lungo termine di Ryanair.

Per consentire ai nostri clienti e visitatori da/per Bologna di prenotare la loro vacanza estiva al prezzo più basso, stiamo lanciando una promozione con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99 per viaggiare fino a ottobre 2022, che devono essere prenotate entro giovedì 12 maggio. Dal momento che queste incredibili tariffe basse andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi sul sito www.ryanair.com per non perdere questa occasione”.

Antonello Bonolis – Direttore Business Aviation e Comunicazione di Aeroporto Marconi di Bologna: “L’incontro di oggi rappresenta per noi un importante “ritorno alla normalità”, con un’offerta di destinazioni e di frequenze da parte di Ryanair che supera i livelli pre-pandemia. Come Aeroporto di Bologna, stiamo ricevendo segnali molto incoraggianti per l’Estate ormai imminente, con un gap di passeggeri rispetto al periodo pre-pandemia che si sta via via riducendo: siamo infatti passati dal -50,6% di gennaio 2022 su gennaio 2019 (l’ultimo anno prima del Covid), al -9,0% di aprile 2022 sullo stesso mese del 2019. Per noi significa recuperare connettività in chiave nazionale ed internazionale, ma anche ritornare ad accogliere turisti, uomini d’affari e visitatori, in piena sicurezza e con ricadute importanti per tutto il territorio”.