Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, l’Associazione “Avanzi di Balera Modenesi” propone per l’occasione un progetto che unisce la musica rock ai canti dell’Inferno della Divina Commedia.

“Divina Crossing” è una serata in cui gli autori Pierluigi Cassano (studioso e scrittore) e Francesca Mercury (esperta di musica e organizzatrice di eventi) intrecciano le loro voci spiegando in maniera inedita la “Divina Commedia” e creando stimolanti collegamenti con celebri brani della storia del rock, i quali verranno eseguiti dal vivo da una band composta da alcuni tra i migliori professionisti emiliani, quali Daniele Bagni, Cesare Barbi, Alfonso De Prisco, Nik Messori e Matteo Zironi.

Nel cast troviamo la straordinaria voce di Giacomo Voli, attuale vocalist dei Rhapsody Of Fire e vincitore di “Alltogether Now” 2021, che recentemente ha cantato cinque brani nell’ultimo lavoro discografico di Renato Zero e che è uscito poche settimane fa col singolo registrato per R101, “Falco a Metà”.

Lo smarrimento di Dante nella proverbiale selva oscura sarò abbinato a quello di tante star della musica che hanno bruciato troppo presto la loro esistenza, come Jimi Hendrix e Kurt Cobain. Si rivivrà il tragico amore di Paolo e Francesca sulle note della celebre “Sweet Child O’Mine” dei Guns N’ Roses (che Axl scrisse per la moglie Erin). Il folle volo di Ulisse sarà accostato alla rottura dei tabù e alle esperienze estreme di David Bowie. Satana farà la sua apparizione accompagnato da “Sympathy For The Devil” dei Rolling Stones. E così via, in una esibizione ricca di suggestioni e di fascino.

La performance sarà arricchita e completata da proiezioni di vari materiali, tra cui immagini di opere della giovanissima artista modenese Alice Prinzis, per un’esperienza multimediale accattivante e di sicuro effetto.

L’appuntamento è per venerdì 13 maggio al Teatro Asioli di Correggio (RE)

Info e prenotazioni: 0522 637813 info@teatroasioli.it www.teatroasioli.it