Il sindaco Luca Vecchi ha disposto le nomine di presidente e nuovi membri del Consiglio di gestione della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia.

Si tratta di Mauro Rozzi, presidente uscente e riconfermato alla presidenza; Valeria Prampolini, dirigente di Valorugby e Andrea Menozzi allenatore, responsabile del Settore giovanile di Pallacanestro Reggiana, quali nuovi membri del Consiglio.

A queste nomine, di competenza del Comune, seguiranno le due nomine che competono all’Assemblea dei partecipanti e ai Partecipanti istituzionali della Fondazione.

Il Consiglio di gestione uscente scadrà il prossimo 13 maggio.

Il nuovo Consiglio di gestione dovrà proseguire nell’attuazione della riforma già in corso, predisposta dalla Giunta e approvata di recente dal Consiglio comunale, dell’organismo che conta 120 aderenti ed è stato costituito nel 2007 quale Fondazione di partecipazione.

La riforma ha già portato all’aggiornamento dello Statuto volto a dare più autonomia di indirizzo, proposta e controllo al Consiglio di gestione della Fondazione (espressione dell’Amministrazione comunale e del mondo sportivo), al Comitato di indirizzo e controllo (espressione di Coni, Cip, Aisc, Csi e Uisp) e al Presidente con un ruolo propositivo e di intervento all’Assemblea dei partecipanti.

Nelle prossime settimane il presidente nominerà il nuovo direttore della Fondazione, che sarà incaricato utilizzando i criteri di una selezione pubblica per titoli e colloquio.

Il secondo obiettivo della riforma è attualizzare e modificare il Protocollo d’intesa tra Fondazione e Amministrazione comunale, che nella sua rielaborazione affiderà la cura dell’impiantistica di base alla Fondazione stessa mantenendo, invece, in capo all’Amministrazione comunale, la progettazione e la realizzazione di nuova impiantistica sportiva.

Il terzo obiettivo è revisionare l’intera organizzazione tecnica della Fondazione per lo Sport con nuovi inserimenti di personale specializzato, al fine di dare seguito ai due precedenti obiettivi della riforma.

La Fondazione godrà di maggiori risorse già da quest’anno, per renderla più autonoma e operativa.

MAURO ROZZI – Presidente della Fondazione per lo Sport dal 2018 ad oggi, Mauro Rozzi, 52 anni, ha speso la sua vita per lo sport, con compiti e ruoli diversi. Componente della giunta regionale del Coni Emilia-Romagna, è stato presidente del Comitato regionale della Uisp Emilia-Romagna e per la stessa organizzazione di promozione sportiva è stato componente della direzione nazionale quale responsabile innovazione e attività nazionale. E’ stato membro di Cda di società afferenti al settore sportivo, all’impiantistica sportiva e presidente di società sportive dilettantistiche. Si è occupato a lungo, nel nuoto, dell’istruzione e dell’allenamento agonistico e di persone con disabilità, in particolare non vedenti.

Nella stessa Fondazione per lo Sport, è stato dal 2012 al 2016 componente del Comitato di indirizzo e controllo, quale rappresentante dei Partecipanti istituzionali.

Nella Federazione italiana Nuoto paralimpico è stato Consigliere federale e componente della Presidenza.

Per la Federazione italiana Nuoto dell’Emilia-Romagna è stato consigliere regionale e membro della commissione tecnica del nuoto agonistico. Del Coni di Reggio Emilia, Mauro Rozzi è stato consigliere rappresentante prima degli atleti e poi dei tecnici sportivi.

Per la Uisp reggiana ha svolto diversi compiti direttivi. Istruttore di Nuoto, per la stessa disciplina è stato allenatore del settore agonistico e direttore sportivo all’As Reggiana Nuoto. Ha seguito fra l’altro la formazione, la crescita e l’allenamento di sportivi paralimpici anche in diverse e importanti competizioni internazionali fino a ricoprire il ruolo di allenatore della Nazionale italiana alle Paralimpiadi di Sydney del 2000.

Nella sua formazione, fra l’altro, il Corso di alta formazione in Organizzazione dello Sport e Spettacolo sportivo dell’Università di Parma dedicato a gestione e programmazione degli eventi sportivi; economia, gestione, marketing delle imprese sportive; legislazione e normativa dello sport; economia e gestione degli impianti sportivi e relazioni con l’associazionismo sportivo. E’ stato relatore a convegni e docente in corsi di formazione e aggiornamento.

VALERIA PRAMPOLINI – Avvocato, Valeria Prampolini è iscritta all’Ordine forense e a quello dei Commercialisti, è Revisore contabile. Nella sua esperienza professionale svolge attività di consulenza societaria e fiscale, per società ed enti no profit; è patrocinatore in giudizi civili, penali e tributari; componente di collegi arbitrali e curatrice fallimentare. Dal 2018 è componente del consiglio di amministrazione della società sportiva Valorugby Emilia Ssd che partecipa al Campionato Top 10, la massima serie nazionale. Dal 2019 è componente del Consiglio affari economici della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla ed è stata componente del Consiglio generale della Fondazione Cassa di risparmio di Reggio Emilia ‘Pietro Manodori’. E’ stata presidente o componente di organi di controllo di enti del Terzo settore quali Fondazione Durante e Dopo di Noi onlus e Associazione onlus Aut Aut.

ANDREA MENOZZI – Oltre a essere programmatore informatico e docente di informatica, è allenatore di lungo corso nella Pallacanestro. Andrea Menozzi, 55 anni, è infatti responsabile tecnico e organizzativo del Settore giovanile della Pallacanestro Reggiana. Allenatore delle squadre Campione d’Italia Under 20 nel 2003 e Under 21 nel 2007.

Nel 2004-2005 è stato responsabile del progetto College Italia sviluppato tra il Settore squadre nazionali della Federazione italiana Pallacanestro e lo Stato maggiore dell’Aeronautica militare. Nell’ambito di questo progetto, quale allenatore, ha vinto un campionato nazionale e, quale allenatore della Nazionale militare, ha ottenuto la medaglia d’argento al Campionato Shape in Belgio. Nella Federazione italiana Pallacanestro, è stato formatore per il Comitato Allenatori; istruttore ai Corsi nazionali per allenatori; formatore ai Corsi regionali per istruttori del Settore giovanile. E’ stato collaboratore del Ct Recalcati per il monitoraggio dei giocatori nei Campionati della Lega nazionale Pallacanestro.

E’ attualmente membro della Commissione nazionale Attività giovanile della Fip. Ha ricevuto diversi riconoscimenti per la sua attività ed è stato relatore in corsi e convegni dedicati allo sport, in Italia e in altri Paesi.