Questa notte poco prima delle 3.30, ignoti ladri, dopo aver forzato entrambe le porte d’ingresso della filiale Emilbanca di via Val d’Enza Nord a Canossa, sono entrati nei locali che ospitano l’istituto bancario asportando una cassaforte di piccole dimensioni collocata sotto la postazione dei cassieri e contenente danaro in corso di quantificazione. I malviventi si sono quindi dati alla fuga con il bottino.

Poco dopo sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza che hanno avviato le indagini a carico di ignoti per il reato di furto aggravato: al vaglio dei militari ci sono in particolare le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della banca, che hanno ripreso per intero la dinamica del colpo e che potranno aiutare gli inquirenti a risalire all’identità dei responsabili. Ad aprile analogo colpo era stato compiuto a Campegine, in quell’occasione a essere presa di mira era stata la filiale del Credem.