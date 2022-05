Riparte con un nuovo ciclo di incontri il progetto “Ostetriche per voi”, ideato e realizzato dalle ostetriche del Punto Nascita dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola e del consultorio, in collaborazione con il Centro per le famiglie dell’Unione dei comuni modenesi Area Nord. Rivolto a neogenitori o futuri genitori, il ciclo di incontri si svolge in presenza presso la sede del Centro per le famiglie in viale Italia 64 a Mirandola.

Giovedì 12 maggio, alle ore 18, si terrà il primo degli otto appuntamenti, ciascuno dei quali tratterà un tema specifico: dall’importanza di una gravidanza consapevole al rilievo della figura paterna, dal sostegno e promozione dell’allattamento al seno passando per l’acquisizione degli strumenti per una scelta informata all’assistenza al parto e la formazione della nuova famiglia con l’arrivo del bambino.

Per partecipare al ciclo di incontri, che si concluderà giovedì 30 giugno, è necessario iscriversi, inviando una mail all’indirizzo centroperlefamiglie@unioneareanord.mo.it o telefonando al numero 0535 602247, che può essere utilizzato anche per richiedere informazioni.

Nel primo ciclo di incontri, che si è svolto tra marzo e aprile scorsi, tutti e otto gli appuntamenti hanno registrato il tutto esaurito, con la massima capienza prevista dalle normative anti-Covid.