Sabato 14 e domenica 15 maggio, a Formigine, si terrà la prima edizione di Eutierra Green Fest, mostra mercato dedicata alla natura e a tutto ciò che è green.

Nel suggestivo Parco del Castello sarà in mostra e in vendita l’antiquariato per parchi e giardini, Piazza Calcagnini parlerà di ecologia e prodotti della green economy, e nelle meravigliose distese verdi di Villa Gandini troveranno spazio le aziende dei settori florovivaismo e giardinaggio, con piante e fiori, attrezzature e prodotti, arredo per esterno.

All’ interno del Parco di Villa Gandini, Archè proporrà la progettazione e la realizzazione di terrazzi urbani, giardini pensili, logge e tutto ciò che rientra nello studio e realizzazione delle aree verdi. Il settore handmade è curato dall’ Associazione bolognese Creartisti, un gruppo di originali creatori di opere dell’ingegno, che utilizzano materiali da riciclo. Presenti anche gli artigiani della bassa modenese, che organizzeranno laboratori e corsi di intrecci di erbe palustri, e creeranno per i visitatori cappelli di paglia, borse in typha, sedie impagliate con carice e paglia di Vienna, e daranno prova di lavori al tornio ottocentesco a pedale, macramè e ricamo.

A Villa Gandini troverà spazio anche una pacifica invasione di frutta e verdura, confetture e marmellate, vini e formaggi di produzione locale, a cura delle aziende agricole di Coldiretti Modena, che dalla campagna modenese porterà qualità, freschezza e genuinità, stabilendo un contatto diretto tra consumatore e produttore, basato su un modello di consumo più consapevole, legato alla stagionalità e al rispetto per l’ambiente.

Il Gruppo Modenese di Scienze Naturali allestirà un’interessante mostra sugli insetti, negli spazi del CEAS, il Centro di Educazione alla Sostenibilità situato all’ ingresso del Parco di Villa Gandini, con laboratori per i bambini, che potranno andare alla scoperta di questo curioso mondo. Il GMSN, oltre ad attività più specialistiche, promuove mostre, escursioni, iniziative di divulgazione e ludico-didattiche rivolte al pubblico e ai giovani in particolare, la più importante delle quali é EntoModena, meeting di livello europeo, unico in Italia che ha luogo, ininterrottamente da oltre trent’anni, a Modena.

Confesercenti Modena sarà presente al Parco di Villa Gandini col Club Intagliatori Città di Modena, che metterà in mostra le proprie creazioni e terrà corsi e dimostrazioni di intaglio di frutta e verdura.

Altri interessanti laboratori saranno curati dall’Associazione reggiana Helen Club Bonsai: iscritto all’UBI (Unione Italiana Bonsai) il Club organizza corsi base e avanzati di cura del bonsai, e organizza a Reggio Emilia, presso i Chiostri della Ghiara, la prestigiosa Giareda, mostra nazionale arrivata oramai alla 29esima edizione.

Anche la Fattoria Bosco della Saliceta, di Camposanto, intratterrà i bambini con laboratori alla scoperta del mondo della natura.

Per l’occasione sarà aperta al pubblico l’oasi per conigli elaborata dalle guardie zoofile dell’OIPA di Modena e dall’amministrazione comunale di Formigine: un ampio recinto costruito con tutti i criteri di sicurezza, apposite casette dove i conigli possono riposare e dormire al sicuro e postazioni di verdura e fieno sempre a disposizione.

Al Castello andranno in scena classe e bellezza, come ben si addice ad un così prestigioso scrigno di arte e di storia: oltre alla pietra, al marmo e al ferro battuto degli antiquari, Art Design proporrà le proprie creazioni, artigianali e quindi uniche, utili per abbellire con stile gli spazi aperti di qualsiasi tipo di dimora. Art Design è un’associazione di realtà imprenditoriali del territorio, ognuna delle quali è specializzata in un segmento del settore casa. Questi Artigiani Modenesi saranno a disposizione del pubblico per rispondere a qualsiasi domanda: consulenze immobiliari, proposte commerciali di ville e appartamenti, istruzioni sugli iter burocratici per ristrutturazioni. In esposizione il pubblico troverà complementi di arredo e di design, fotografie d’autore, ceramica artistica, stufe e camini, domotica e illuminotecnica. Ogni suppellettile prodotta da Art Design è frutto della manualità, dell’esperienza e dell’ingegno di maestri artigiani, prova e garanzia di unicità.

Fiori, piante ornamentali, piante grasse, piante officinali, piante aromatiche, bulbi, sementi, frutta e verdura a Km. 0, attrezzatura per la cura dell’orto e del giardino, biopiscine, bici elettriche, auto ibride, antiquariato per parchi e giardini in pietra, marmo e ferro battuto, oggettistica prodotta con materiali da riciclo: una due giorni all’ insegna della natura, per avvicinare ai temi della tutela dell’ambiente e dell’ecosostenibilità, attraverso la valorizzazione del territorio e delle attività legate alla terra.

La manifestazione prenderà il via sabato 14 maggio alle ore 9, per concludersi domenica 15 maggio alle ore 19. L’inaugurazione, alla presenza delle autorità locali, sarà sabato mattina alle ore 10 in Piazza Calcagnini davanti al Castello, simbolo e cuore pulsante di Formigine.

Eutierra è un neologismo creato dal filosofo Australiano Glenn Albrech, che combina la parola greca eu, che significa “buono” e tierra, ossia Terra, per descrivere il sentimento positivo che si prova nel sentirsi un tutt’uno con il pianeta e le sue forze vitali. È uno dei termini entrati in uso con la Giornata della Terra 2021 e racconta il desiderio di un rapporto più armonioso tra uomo e natura.

Organizzata da Pubblì srl, società modenese, da anni attiva nel mondo degli di eventi, patrocinata dal Comune di Formigine e dalla Regione Emilia-Romagna, la manifestazione è sostenuta da Bper Banca e vede la partecipazione di Coldiretti Modena, con le aziende di Campagna Amica. Mediapartner dell’evento è l’emittente radiofonica modenese Radiostella. Partner per la comunicazione sarà Conad, che promuoverà la manifestazione in tutti i punti vendita di Modena e Provincia. Partner tecnico della manifestazione è Archè Outdoor Design di Modena, azienda specializzata in progettazione e costruzioni di esterni, con l’obiettivo di fornire soluzioni di architettura paesaggistica per ritrovare il contatto Uomo-natura e creare un filo rosso di giunzione tra indoor e outdoor.