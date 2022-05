Tutto pronto, a ModenaFiere, per accogliere visitatori da ogni parte d’Italia e soprattutto dall’estero: domani, martedì 10 maggio, prenderà il via la 13^ edizione di Moda Makers, la fiera internazionale dedicata alle PMI produttrici della moda Made in Italy.

Alle ore 10.00 si terrà la cerimonia di inaugurazione, alla presenza, tra gli altri, di Davide Baruffi, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

Saranno 37 le aziende espositrici che, nei tre giorni della manifestazione, presenteranno a compratori da tutto il mondo le Collezioni per la Primavera-Estate 2023.

Un numero di imprese in crescita rispetto alla precedente edizione, il segno dell’orgoglio del saper fare italiano, e del Distretto di Carpi in particolare, celebre per la qualità delle proprie produzioni di maglieria, famose in tutto il mondo.

Una volontà di esserci nonostante le grandi difficoltà causate sia dalla pandemia che dal conflitto in Ucraina.

Moda Makers, che proseguirà fino a giovedì 12 maggio, non rinuncia alla valorizzazione del territorio nel suo complesso, soprattutto nei confronti dei visitatori internazionali: per questo, nella serata di martedì 10 maggio, a partire dalle ore 19.00, il Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio, a Carpi, ospiterà il Moda Makers Fashion Party, un appuntamento esclusivo promosso da Carpi Fashion System e organizzato da SGP Grandi Eventi, riservato alle aziende e ai clienti, e concepito per donare agli ospiti un assaggio delle eccellenze del territorio, ovviamente declinate in chiave fashion. Infatti il catering, così come tutto l’allestimento, sono stati dettati dalle tendenze moda della Primavera/Estate 2023, come le collezioni proposte in questa edizione della manifestazione. La serata farà dunque apprezzare ai buyer presenti alla fiera anche le eccellenze enogastronomiche di un territorio che coniuga, al saper fare dello stile e dell’eleganza, quello della cucina d’eccellenza.

Moda Makers è organizzata da ModenaFiere, in collaborazione con il Consorzio Expo Modena, e promossa dal progetto Carpi Fashion System, di cui fanno parte CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione CR Carpi, Comune di Carpi, Fondazione Democenter-SIPE e ForModena.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.modamakers.it.