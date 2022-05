È in programma a Göteborg, in Svezia, mercoledì 11 e giovedì 12 maggio, l’annuale Assemblea Generale del SERN (Sweden Emilia-Romagna Network) che vedrà tra i suoi protagonisti anche l’Unione delle Terre d’Argine rappresentata dall’assessore Paola Guerzoni e dal direttore generale Daniele Cristoforetti.

Tra le principali reti transnazionali europee che riuniscono enti locali e soprattutto cooperative del Terzo settore, il SERN promuove, da quasi un ventennio, relazioni tra amministratori e organizzazioni di nord e sud Europa, in particolare tra Svezia e Italia. L’obiettivo è quello di favorire progetti internazionali riguardanti diverse aree politiche (come istruzione, ambiente, sviluppo locale e inclusione sociale) in grado di coinvolgere, oltre alle autorità locali, anche una vasta gamma di istituzioni educative, organizzazioni non profit e attori economici, interessati ad acquisire nuovi contatti e sviluppare nuovi progetti in collaborazione con gli altri membri della rete.

Questo il commento di Paola Guerzoni, assessore con delega, tra le altre, ai Servizi educativi dell’Unione e sindaca di Campogalliano: “Andiamo nuovamente in Svezia per incontrare altri amministratori locali e organizzazioni e far conoscere i nostri progetti e rafforzarli grazie al confronto con altre realtà europee. Tra questi, ricordo che i nostri servizi sociali di Unione saranno impegnati, nei prossimi mesi, in un progetto Erasmus riguardante il caregiver, figura in ascesa nell’ambito dell’assistenza familiare”.

L’Assemblea Generale, che alterna annualmente la sua sede tra Svezia e Italia, riserva quest’anno, in territorio scandinavo, una particolare attenzione allo sviluppo post-pandemia di alcune tematiche come l’ambiente, la scuola e la partecipazione attiva dei giovani cittadini europei alla vita pubblica, sociale e politica dei loro Paesi.

All’Assemblea Paola Guerzoni e Daniele Cristoforetti presenteranno, all’interno di un seminario dedicato alla Pubblica Amministrazione, il lavoro svolto e i risultati del processo di digitalizzazione all’interno dell’Unione delle Terre d’Argine.