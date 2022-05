Disagi alla circolazione ma nessun ferito grave a seguito di un incidente occorso nel tardo pomeriggio a ridosso della chiesa parrocchiale di Madonna di Sotto. Due le auto coinvolte, una si è ribaltata, tra via Frati Strada Alta e via Lanzi: sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge, i sanitari del 118 e i vigili del Fuoco.

Pesanti danni, invece, alla recinzione dell’area cortiliva di uno dei condomini che si affacciano sulla strada.