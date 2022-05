Il console generale della Colombia a Milano Carlos Aldredo Carretero Socha, impegnato a Modena in un’iniziativa organizzata dall’associazione Tefa composta da cittadini colombiani, ha ricevuto il saluto dell’assessora comunale all’Europa e alla Cooperazione internazionale Anna Maria Lucà Morandi.

L’iniziativa “Consulados Mòviles” si è svolta nei giorni scorsi nei locali della Fiera e aveva lo scopo di incontrare i cittadini colombiani anche per facilitare pratiche burocratiche come il rinnovo del passaporto, i permessi di espatrio per i minori, l’autenticazione delle firme.

L’assessora ha donato al Console e alla console in seconda Adriana Conti Barbosa il volume fotografico su Modena “Effetto Notte” di Franco Fontana e ha offerto la collaborazione del Comune per favorire la conoscenza e la diffusione della cultura colombiana.