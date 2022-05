Dal 16 maggio al 30 giugno sono aperte le iscrizioni ai servizi di prolungamento orario, mensa e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023.

Solo in riferimento al servizio di mensa scolastica, chi è già iscritto per l’anno scolastico in corso (2021/22) non deve presentare una nuova domanda. Questo ad eccezione: 1. degli alunni delle scuole “C. Menotti”, per i quali va presentata tutti gli anni domanda di iscrizione alla mensa; e 2. dei bambini che inizieranno a settembre 2022 il primo anno della scuola d’infanzia o della scuola primaria

Al contrario, le iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico e prolungamento orario (pre-scuola e post-scuola) vanno rinnovate tutti gli anni.

Le famiglie interessate possono presentare domanda di iscrizione online accedendo al portale EntraNext tramite il sito del Comune di Fiorano Modenese.

La richiesta di agevolazioni tariffarie ISEE 2022/2023 deve essere presentata ogni anno e separatamente rispetto all’iscrizione ai servizi. Per farlo occorre munirsi di Attestazione Isee 2022 e presentare apposita richiesta online attraverso la stessa piattaforma Entranext sempre nel periodo che intercorre dal 16 maggio al 30 giugno 2022.

Per accedere al portale occorre essere in possesso di credenziali SPID. Per maggiori chiarimenti, sul sito del Comune di Fiorano Modenese sono reperibili tutte le indicazioni necessarie. Per informazioni e assistenza alla compilazione è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione: 0536-833420 oppure 0536-833409; Mail: scuola@fiorano.it; Canale Telegram: @scuolafiorano.