All’interno dell’edizione 2022 di Crossroads, il festival itinerante regionale organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, si collocano le ben undici serate di concerti che si terranno al Teatro Asioli di Correggio dal 16 maggio all’1 giugno. Per inaugurare questo festival nel festival, “Correggio Jazz”, la sera di lunedì 16 maggio (inizio alle ore 21) sono previsti ben due concerti focalizzati sulla musica francese.

In apertura di serata il progetto Paris Piaf, del duo formato dalla cantante Laurianne Langevin e il pianista Cyrille Doublet, renderà omaggio alla città e alla cantante di cui porta il nome. A seguire arriverà una folata di jazz gitano con l’omaggio a Stephane Grappelli ideato dal violinista Florin Niculescu e dal chitarrista Christian Escoudé. L’organico della loro Gipsy All Stars sarà completato da Yves Brouqui alla chitarra, Bruno Rousselet al contrabbasso e Bruno Ziarelli alla batteria. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo unico euro 15. Abbonamento ai 10 concerti di Crossroads/Correggio Jazz: euro 110.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656, e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e prevendite: Teatro Asioli, Corso Cavour 9. Biglietteria nelle date di concerto ore 18-19 e dalle 20, tel. 0522 637813. Informazioni, prevendita/prenotazione: Biglietteria Teatro Asioli dal lunedì al venerdì (giovedì chiuso) ore 18 – 19, sabato ore 10.30 – 12.30, tel. 0522 637813, info@teatroasioli.it, www.teatroasioli.it. Prevendita on-line: www.crossroads-it.org