Dal 26 al 30 settembre prossimo Cersaie tornerà a popolare la Fiera di Bologna. La fiducia degli espositori nella più importante manifestazione fieristica mondiale per la ceramica e l’arredobagno e la spinta delle imprese a confrontarsi con il mercato trova importanti conferme nel numero delle adesioni, già oggi molto vicino al ‘tutto esaurito’. Forte è l’attrattività di Cersaie anche per gli operatori del mondo delle costruzioni, dell’architettura e dell’interior design che proprio nell’incontro con gli espositori presenti in fiera trovano il momento più importante della loro relazione commerciale.

A cinque mesi dall’apertura degli stand, nonostante il periodo di forti incertezze che stiamo attraversando, la superficie già opzionata dalle imprese è superiore al 92% degli spazi disponibili, situazione che consentirà anche quest’anno di occupare 15 padiglioni del quartiere fieristico di BolognaFiere. Una evidenza che fa guardare con fiducia ad una più ampia partecipazione di visitatori nazionali ed internazionali, alla luce anche del progressivo allentamento delle prescrizioni sanitarie connesse alla fruizione dei trasporti e delle strutture ricettive.

Il programma della 39° edizione di Cersaie prevede un ricco calendario di appuntamenti, nel segno della internazionalità e della qualità informativa e formativa. I convegni e le conferenze stampa istituzionali, gli appuntamenti di architettura e di interior design di ‘Costruire Abitare Pensare’, i Café della Stampa realizzati dalle testate di settore, i seminari tecnico – divulgativi alla Città della Posa sono solo alcuni degli appuntamenti che confermano Cersaie quale primario momento di incontro e di confronto nel panorama mondiale. Di grande rilievo sarà la campagna di incoming di operatori stranieri e le attività di promozione internazionale in programma, realizzate grazie al sostegno di Agenzia Ice e Ministero degli Affari Esteri.

Cersaie Digital, che sarà on line per tre settimane – dal 19 settembre al 7 ottobre –, servirà a migliorare ed ampliare le relazioni tra espositori e visitatori, con l’obiettivo di consolidare la partecipazione alla fiera fisica. Le potenzialità dell’information technology consentiranno di sviluppare specifiche azioni per gli eventi del programma di Cersaie 2022.