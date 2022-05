Campionati Regionali individuali under 13 maschili, Mattia Lometti e Alberto Nicolini, atleti tesserati per lo Sporting Club Sassuolo, conquistano i primi due posti nella prestigiosa manifestazione regionale, svoltasi sui campi dello Sporting Parma, che ha assegnato il titolo 2022 e valida come qualificazione ai Campionati Italiani di categoria, che si svolgeranno, a fine agosto, proprio sui campi dello Sporting Club Sassuolo.

Nella finale derby, Lometti ha avuto la meglio su Nicolini, suo compagno anche nel campionato regionale a squadre, con il punteggio di 64 76 dopo un incontro giocato sempre sul filo dell’equilibrio e del bel gioco.

Grande soddisfazione è stata espressa da tutto lo staff tecnico dello Sporting Sassuolo per l’ottimo risultato e per l’importante obiettivo raggiunto in prospettiva della fase nazionale.