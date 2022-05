Il 21 maggio a Sassuolo lo Yoga day & Friends, appuntamento che partirà alle ore 10.30 con una prima classe di Power yoga , a seguire per tutto il giorno power yoga – hatha yoga – do in – qui gong bambu’ – yoga bimbi e mindfulness.

Sono 3 le postazioni dotate di futon dove si potranno provare i trattamenti SHIATSU.

Alle ore 17.30 un approfondimento sul tema YOGA E NEUROSCIENZA a cura della Dr.ssa Petra Bertoli.

Durante la pausa pranzo si potrà acquistare e degustare un Pic-nic Pack a cura di Muzzarelli Catering mentre Armonia Art Accademy si esibirà in un fantastico e sempre emozionante spettacolo di danza area.

Una volta terminate le varie pratiche ci si potrà trattenere per una fantastica apericena a cura di Proloco Sassuolo che per l’occasione inaugurerà il Probus (proloco-Bus) mezzo multifunzionale e multimediale che ci permetterà di gustare deliziosi cocktail gestiti dai ragazzi del COLOMBAR ascoltando la fantastica ed inedita Dj night registrata al Palazzo ducale con la partecipazione di alcuni tra i più noti Dj della zona.

A ricordo della giornata sarà possibile acquistare al prezzo di 10 € una t-shirt da collezione: in questa edizione sono offerte da FIMO e realizzate in esclusiva per l’evento.

Il ricavato verrà devoluto a Save the Children Italia ONLUS Piazza di San Francesco di Paola, 9 – 00184 Roma. Causale “Emergenza Yemen – 18282”.

La giornata è interamente gratuita, ma ricorda di portare il tuo tappetino.