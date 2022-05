Bmr Basket 2000 battuta in casa da Ferrara nella gara 1 dei quarti di finale dei playoff di C Gold. Dopo 30’ in equilibrio, la formazione di Diacci subisce l’allungo decisivo nel corso del quarto periodo, con l’ex Agusto e l’esperto lungo Cortesi che fanno male ai padroni di casa; a livello offensivo, invece, l’attacco bianco-rosso-blu è stato costretto a percentuali davvero basse dalla difesa a zona estense, che non ha permesso ai tiratori reggiani di attaccare con la consueta lucidità. Giovedì prossimo, a campi invertiti, si giocherà una gara 2 già decisiva per l’esito della serie: se la Bmr riuscirà a violare il parquet estense, avrà il fattore campo a favore nella decisiva gara 3.

BMR BASKET 2000-FERRARA BASKET 2018 56-70

BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA: La Rocca ne, Sprude 12, Longagnani 2, Longoni 12, Paparella ne, Fontanelli ne, Magini 5, Pini 3, Germani 11, Magni 9, Coslovi. All. Diacci.

FERRARA BASKET 2018: Tognon 8, Costanzelli 8, Cattani 6, Cortesi 18, Bianchi, Seravalli 9, Fabbri, Ciaroni, Verrigni 5, Egidi, Manzo, Agusto 16. All. Furlani.

Arbitri: Sabatino di Piacenza e Barigazzi di Modena.

Note: parziali 15-15; 34-34; 47-47.