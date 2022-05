Nonostante le assenze di Astolfi (motivi lavorativi) e Levinskis (in panchina solo per onor di firma), l’Emil Gas Scandiano lotta fino alla fine sul campo del Grifo Basket Imola, che si impone in una gara dal punteggio alto dove agli ospiti non bastano i 21 punti di Galvan ed i 15 a testa di Taddei e Saad.

GRIFO BASKET IMOLA-EMIL GAS SCANDIANO 93-88

GRIFO IMOLA: Bottau ne, Dall’Osso 11, Bergantini 22, Pirazzini, Murati 23, Lanzoni 2, Stanzani 18, Delvecchio 12, Castelli 5, Conti ne. All. Giordani.

PALLACANESTRO SCANDIANO: Belli 7, Saad 15, Fontanili 7, Morgotti 6, Levinskis ne, Galvan 21, Taddei 15, Zamparelli 6, Caiti 9, Di Micco 2. All. Spaggiari.

Arbitri: Boudrika e Puliti di Ravenna.

Note: parziali 27-25, 51-44, 70-64.