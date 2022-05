Lunedì 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa. Sulla scia dell’esperienza di Guastalla, che già da qualche anno aderisce alla ricorrenza, gli otto comuni dell’Unione Bassa Reggiana hanno deciso di coordinarsi e partecipare insieme a questa importante ricorrenza, realizzando una serie di video-testimonianze legate all’esperienza del progetto Be4Europe (Institutional Building per la cittadinanza europea) che si è tenuto da ottobre a dicembre 2021.

“Il progetto, proposto dall’Unione Bassa Reggiana e premiato dalla Regione Emilia Romagna con un contributo di 12.600 euro – spiega l’assessore alle politiche e ai progetti europei Chiara Lanzoni – ha coinvolto giovani consiglieri comunali e assessori chiamati a definire il documento programmatico con le linee guida per l’utilizzo delle risorse del PNRR. Si è pensato pertanto di proseguire questo percorso in ambito unionale, definendo il tema della giornata del 9 maggio, ‘Alle radici dell’Europa’, con un focus sull’energia, visto che l’Europa nacque come Ceca ossia Comunità europea del carbone e dell’acciaio”.

I comuni della Bassa reggiana hanno scelto di approfondire il tema delle radici europee e, quindi dell’energia, argomento centrale e particolarmente significativo in questi tempi, realizzando una serie di video in cui i protagonisti del tavolo B4Europe testimoniano come è stata la loro esperienza durante quel progetto, se è stato un percorso propositivo utile e cosa vorrebbero vedere sviluppato sul territorio dell’Unione Bassa Reggiana con i contributi del PNRR. Oltre ai video dei giovani consiglieri comunali, ci saranno i video-contributi di altri ragazzi, che appartengono a realtà diverse, enti pubblici, scuole, associazioni di volontariato dei singoli comuni che compongono l’Unione. In pochi minuti, questi giovani raccontano cosa significa per loro essere cittadini europei, qual è la loro esperienza in ambito europeo e, soprattutto, come vedono il futuro dell’associazione che rappresentano anche in un’ottica europea.

L’appuntamento, dunque, è per la mattinata di lunedì 9 maggio quando, per celebrare la Festa dell’Europa, sul sito e sui social dell’Unione Bassa Reggiana uscirà il video con tutti gli interventi. Questi confluiranno in una una playlist di singoli video, disponibile sul canale youtube dell’Unione Bassa Reggiana e ripostato su tutti i social e siti degli 8 comuni del distretto, per poterli vedere in differita e selezionando i singoli interventi delle singole realtà comunali.

Le celebrazioni non si esauriscono nella giornata di lunedì. A fine maggio, infatti, è previsto un incontro con un relatore di primo piano per un confronto sempre sul tema delle radici dell’Europa e dell’energia.

