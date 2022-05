Dopo aver conquistato la promozione in serie B, lunedì 9 maggio il Modena Calcio sarà ricevuto in Municipio per celebrare anche in questa sede istituzionale il traguardo sportivo. L’arrivo della squadra in piazza Grande, a bordo del pullman societario, è previsto qualche minuto prima delle 17; quindi i giocatori, lo staff tecnico e sanitario e i dirigenti del club presieduto da Carlo Rivetti saliranno lo “Scalone” e, dopo aver attraversato le sale storiche del Palazzo comunale, saranno ricevuti dall’Amministrazione, con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessora allo Sport Grazia Baracchi.

L’incontro si svolgerà nella Sala di Rappresentanza, dove sarà sottolineato il valore della promozione, che rappresenta un salto di qualità non solo per la squadra, nell’anno del 110° anniversario dalla fondazione della società, ma anche per l’intera città che ora potrà contare su una vetrina più prestigiosa.

Proprio nell’ambito delle celebrazioni sviluppate per la ricorrenza, il mese scorso è stato inaugurato il Parco Centodieci: l’area verde, ribattezzata “Radici gialloblù” e collocata nelle vicinanze dello stadio “Alberto Braglia”, costituisce proprio una delle principali iniziative avviate in collaborazione dal Modena Fc 2018 srl e dal Comune, che in queste settimane stanno approfondendo il percorso finalizzato a definire un’azione di partenariato pubblico-privato per la gestione dell’impianto sportivo di viale Monte Kosica.