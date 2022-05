Finite le soste e i turni di riposo, il Giacobazzi si presenta lanciato al rettilineo finale del campionato. Tre successi e 14 punti nelle ultime tre partite sono un buon biglietto da visita per le ultime cinque gare, a partire da quella in programma allo stadio “Luciano Zanetti” con il Cus Siena.

Sullo stato di salute dei biancoverdeblù e sulla gara di Collegarola il seconda linea Matteo Bellei non ha dubbi: “Quella con Siena è una partita da non sbagliare, anche perché dopo ci aspettano tre prove molto complicate con Parma, in casa e fuori, e a Livorno. Arriviamo bene alla partita, nelle ultime gare il gruppo ha acquisito convinzione nei propri mezzi, grazie ai risultati, ma anche alle prestazioni. È stato un campionato di alti e bassi, ora però abbiamo trovato una certa continuità e dobbiamo continuare così”.

Al primo anno tra i “grandi”, Bellei è stata una delle belle sorprese della stagione: “Il passaggio in Seniores ha avuto un impatto forte da diversi punti di vista. In partita la fisicità è totalmente diversa e soprattutto nelle prime partite ho avuto delle difficoltà, ma con il lavoro e grazie al gruppo sono migliorato nel corso della stagione e ho potuto dare il mio contributo. Questa maglia poi è speciale per me, che ho iniziato a giocare nel Modena dall’Under 7: arrivare in Prima squadra e scendere in campo con giocatori che sono stati i miei allenatori è stata una forte emozione. Sono felice di far parte di questo gruppo, siamo giovani e dobbiamo sfruttare queste ultime partite per costruire una buona base per la prossima stagione”.

Sono questi i convocati di coach Andrea Rovina: Assandri, Bellei, Carta, Cojocari, Covi, Cuoghi, Effah, Esposito, Flores, Guidetti, Lloyd, Mazzi, Michelini, Morelli, Ori, Orlandi, Petti, Rizzi, Rodriguez, Rossetto, Venturelli L. Dirige la sfida il signor Lorenzo Bruno della sezione di Udine, calcio d’inizio alle 15.30.

Serie B (girone 2), 19° turno: Florentia-Rugby Parma, Rugby Roma-Highlanders Formigine, Giacobazzi Modena-Cus Siena, Imola-Jesi. Riposano: Livorno, Lions Amaranto.

Classifica: Rugby Parma 61, Livorno 57, Florentia 55, Rugby Roma 47, Lions Amaranto 40, Giacobazzi Modena 37, Cus Siena 30, Highlanders Formigine 14, Jesi 8, Imola -1.