Martedì 10 maggio alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma un incontro dedicato ai “Cambiamenti climatici: un viaggio immaginario nel futuro”. Ospite della serata Luca Lombroso, meteorologo e divulgatore ambientale, che approfondirà diversi temi legati ai cambiamenti climatici dal passato al presente, come l’effetto serra, il futuro del clima e i rischi dei fenomeni meteo estremi, il calcolo delle emissioni serra e gli andamenti storici delle emissioni in Italia, l’accordo di Parigi sul clima, la decarbonizzazione e la transizione ecologica.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Luca Lombroso è meteorologo, divulgatore ambientale, conferenziere e scrittore. E’ uno dei più esperti professionisti della meteorologia, con lunga esperienza previsionale operativa maturata all’osservatorio Geofisico dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha partecipato ad alcuni vertici sul clima fra cui quello di Copenhagen 2009 e la COP 21 di Parigi.