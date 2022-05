Le attività in programma il 7 maggio in piazza Grande, presentano gli obiettivi strategici che riguardano la Salute, il Sociale, l’Emergenza (Protezione Civile), Principi e Valori, i Giovani e lo Sviluppo.

Quest’anno la delegata allo Sviluppo e il Consiglio Direttivo hanno voluto tre attività specifiche, fra l’altro, di interesse nazionale e internazionale: i “Soccorsi Speciali” della Croce Rossa Italiana che rispondono alle emergenze più complesse. Sono rappresentati dal gruppo SMTS (Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali), dal gruppo TLC che comprende operatori della Sala Radio e dal Gruppo N.B.C.R (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), che interviene in attività di soccorso che richiedono un elevato livello di competenza, addestramento, organizzazione e dotazioni tecniche specifiche per via delle particolari circostanze in cui esse sono svolte. Le attività svolte, soprattutto per il Nucleo NBCR assumono un particolare rilievo nel contesto attuale e internazionale a seguito dei Conflitti Armati in corso.

I tre gruppi dei soccorsi speciali, così come tutti i volontari che rappresenteranno le diverse aree obiettivi strategici, saranno coinvolti in dimostrazioni e simulazioni durante l’intera giornata. La manifestazione si terrà in Piazza Grande dalle ore 10.30 sabato 7 maggio 2022.