Nell’ambito del progetto Formigine Senza Frontiere 2022, anche quest’anno il Comune di Formigine celebra la Giornata dell’Europa, in commemorazione della firma della “Dichiarazione Schuman”, avvenuta il 9 maggio 1950.

Un piano ambizioso per garantire una pace a lungo termine nell’Europa del dopoguerra, considerato l’inizio di quello che è alla base dello spirito europeo.

L’importanza di lavorare per la pace in Europa è oggi di chiara evidenza e, proprio per questo, le iniziative verteranno sulla solidarietà con il popolo ucraino e con tutti gli altri popoli in situazioni di conflitto.

L’appuntamento è per domenica 8 maggio al parco Baden Powell (via S. Antonio angolo via Mons. Cavazzuti) a partire dalle ore 16, quando sarà piantumato l’Albero della manna (Fraxinus ornus), dedicato al popolo e ai rifugiati ucraini, alla presenza del Sindaco Maria Costi e dei Carabinieri di Formigine.

Saranno inoltre presenti le associazioni Chernobyl di Maranello, Fiorano, Formigine e Caritas che continuano ad adoperarsi per l’accoglienza dei rifugiati (oggi 85 sul territorio comunale). Porteranno la loro testimonianza anche alcune famiglie formiginesi che stanno ospitando Ucraini.

A partire dalle ore 16.30, si terranno attività ludiche per ragazzi da 6 a 18 anni in collaborazione con le associazioni Scout di Formigine e Magreta e CISV Italia Aps. I bambini più piccoli avranno a disposizione uno spazio morbido sul quale giocare, mentre i più grandi potranno fare un laboratorio creativo con il personale del Centro per le famiglie “Villa Bianchi” e i volontari dell’associazione Il Giardino del Prana.

È consigliato portare un telo. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno all’interno del Centro di Educazione Ambientale e dell’Hub in Villa Gandini.

L’ingresso è libero. Per info: Ufficio Europa, tel. 059 416149.